鄭志剛表示，一直以來都希望以創意及科技孵化新的建築生態系統。他表示，大界以機器人軟硬體技術作為載體，為建築生產企業補足短板，提供自動化生產力，是智慧建造的先鋒企業。他表示，未來將繼續為大界提供產業資源，共同推動建築工業化發展。

資料顯示，大界機器人開發的建築工業軟件「ROBIM」，令機器人可以自動識別建築的幾何資訊，透過模組化演算法，在無需程式設計的情況下，便可將建築的數據模型變成具有生產定義的模型。此外，「ROBIM」基於雲平台技術，可與多種工業機器人、數控機床等相容，搭配工業感測器，便可以即時追蹤建築過程中的數據。

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