香港SPAC Ace Global在納斯達克上市
文章日期：2021年4月7日 20:30
建基於香港的SPAC（特殊目的收購公司）Ace Global Business Acquisition Limited宣布，於4月6日美國東部時間在納斯達克股票市場上市，公開發行400萬個單位。該公司單位於首個交易日收市價為 10.07 美元， 最高及最低價格分別為10.14 美元及10.02美元，總成交量為363282個單位。
Ace Global計劃合併於大中華區、日本及東南亞地區的遊戲與電商等目標業務。是次首次公開發售400萬個單位，每單位定價10美元。每單位包含一股普通股及一股可購買一股普通股的認股證，行使價為11.5美元。緊隨首次公開發售後，其流通股份為528萬股，以單位價10.07美元計算，市值約為5320萬美元。其已授權包銷商45天的超額認購權，認購最多60萬個單位。
該公司的首席執行官兼主席為王圖，他目前亦是滙澤亞洲投資的董事總經理以及中國之星基金的合夥人兼首席投資官。滙澤亞洲投資有限公司是一家私募股權公司，投資於擁有創新技術、獨特管理模式和亞洲市場拓展潛力的日本企業。中國之星基金是索尼在中國的第一個基金，也是唯一一個主機及VR遊戲人民幣基金。
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