是次代價股份的發行價為2.11元，較國美今日收市報1.51元溢價39.74%，股份相當於擴大後已發行股本29.4%。截至公告日，黃光裕共持有集團51.17%股權；國美管理就持有集團23.08%股權，完成代價發行後，黃光裕及一致行動人士的投票權益將增至65.52%，單獨計國美管理權益就由23.08%增至45.69%。

集團指出，未來將引入創新零售概念，今次交易是發展新線下零售服務模式的重大舉措，國美商都及湘江玖號會用作線下樞紐，展示合作品牌的生活時尚概念及更廣泛產品。

集團早前預告，黃光裕今日將出席晚上舉行的分析員會議，股價今日大升10.6%至1.67元，成交5.67億元。據內媒報道，黃光裕在會上指出，國美與拼多多、京東（9618）是「誰也滅不了誰」，集團現時規模較細，對合作持開放態度。

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