國美179億人幣向黃光裕租三物業 發股支付代價
文章日期：2021年4月7日 20:46
國美零售（0493）公布，與控股股東黃光裕全資持有的國美管理訂立協議，分別由今年7月1日及2023年3月1日起至2040年12月31日截止，租用位於北京的國美商都、鵬潤大廈以及湖南省的湘江玖號的三項物業，總代價178.65億元（人民幣、下同）。集團將發行代價股份支付當中175.76億元，以及轉讓全資附屬公司、持有一項美國投資物業的Hudson Assets全部股權，以支付2.9億元。
是次代價股份的發行價為2.11元，較國美今日收市報1.51元溢價39.74%，股份相當於擴大後已發行股本29.4%。截至公告日，黃光裕共持有集團51.17%股權；國美管理就持有集團23.08%股權，完成代價發行後，黃光裕及一致行動人士的投票權益將增至65.52%，單獨計國美管理權益就由23.08%增至45.69%。
集團指出，未來將引入創新零售概念，今次交易是發展新線下零售服務模式的重大舉措，國美商都及湘江玖號會用作線下樞紐，展示合作品牌的生活時尚概念及更廣泛產品。
集團早前預告，黃光裕今日將出席晚上舉行的分析員會議，股價今日大升10.6%至1.67元，成交5.67億元。據內媒報道，黃光裕在會上指出，國美與拼多多、京東（9618）是「誰也滅不了誰」，集團現時規模較細，對合作持開放態度。
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