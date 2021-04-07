時隔三年騰訊再遭大股東減持 今次股價會否又見「熊」？
文章日期：2021年4月7日 18:14
騰訊（0700）大股東、南非傳媒集團Naspers今天宣布，擬折讓5.5%至8.7%減持騰訊股份最多1.92億股，涉資1103.37億元至1141.75億元。其實騰訊3年前在Naspers配售後，出現一輪熊市，由公布消息時的400餘元水平，最多跌至同年10月的260元。
耀才證券研究部總監植耀輝認為，是次配售跟3年前的情況不太一樣，因為現時港股有北水支持，雖然料短期內會有沽壓，股價突破的機會不高，後市發展則有待配售價確實。惟騰訊基本面向好，相信「跌極有個譜」，認為對中長線的投資者而言，是次沽壓反而可分注入市。
獨立股評人李聲揚表示，Naspers身為騰訊大股東，持貨規模亦很大，相信在是次交易禁售期過後，Naspers仍會繼續逐步沽貨，認為公司投資騰訊多年獲利豐厚，止賺套現亦合理。
李聲揚又指，由於是次配售價折讓不少，認為騰訊未來1至2天的股價表現定會受壓。但會否跟2018年一樣見「熊」，李聲揚坦言難以預測歷史會否重演，惟強調當年環球股市表現亦非常波動。
早前投行大摩唱好騰訊「最牛」見1000元，李聲揚認為目標價稍為進取，但又未算太過離地。以騰訊今天收市價計算，其實一年增幅達6成，便已能突破1000元大關；部分市值較大的公司如蘋果及微軟，也能做到股價一年升50%。
記者：蔡穎霖
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