耀才證券研究部總監植耀輝認為，是次配售跟3年前的情況不太一樣，因為現時港股有北水支持，雖然料短期內會有沽壓，股價突破的機會不高，後市發展則有待配售價確實。惟騰訊基本面向好，相信「跌極有個譜」，認為對中長線的投資者而言，是次沽壓反而可分注入市。

獨立股評人李聲揚表示，Naspers身為騰訊大股東，持貨規模亦很大，相信在是次交易禁售期過後，Naspers仍會繼續逐步沽貨，認為公司投資騰訊多年獲利豐厚，止賺套現亦合理。

李聲揚又指，由於是次配售價折讓不少，認為騰訊未來1至2天的股價表現定會受壓。但會否跟2018年一樣見「熊」，李聲揚坦言難以預測歷史會否重演，惟強調當年環球股市表現亦非常波動。

早前投行大摩唱好騰訊「最牛」見1000元，李聲揚認為目標價稍為進取，但又未算太過離地。以騰訊今天收市價計算，其實一年增幅達6成，便已能突破1000元大關；部分市值較大的公司如蘋果及微軟，也能做到股價一年升50%。

記者：蔡穎霖

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