中遠海控董事長許立榮表示，雖然海外疫情仍未完全受控，但相信貿易旺盛情況或會持續。

陳帥又表示希望可以簽署《中歐投資協定》，將持續關注事件發展，又指集團多渠道運輸鏈已經完成，即使協定有變化，亦可以繼續為客戶提供多元化路徑。對於美國1.9萬億美元紓困方案，陳帥認爲將帶動當地進口持續增長，刺激進口商補庫存，令太平洋航線需求旺盛或可延至今年第3季甚至更長時間，公司亦可從中受惠。

就近期蘇彝士運河事故，執行董事兼總經理楊志堅指，長賜號事件十分罕有，但對全球貿易帶來深遠影響，不但令貿易交付時間延誤，更令油價出現短期波動。為應對事件，集團有租船繞道，亦有部份航船維持原先航道，並調整內部運力情況，通知受影響客戶及為他們提供法律意見。