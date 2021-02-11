騰訊大股東減持最多1.92億股 套現逾1100億元
文章日期：2021年4月7日 17:33
騰訊（0700）大股東、南非傳媒集團Naspers今天宣布，擬減持騰訊股份最多1.92億股，配售股份佔已發行股份2%，持股量將由原先的30.9%減至28.9%。銷售文件顯示，是次配售價每股575元至595元，較騰訊今日收市價629.5元，折讓5.5%至8.7%，Naspers料套現1103.37億元至1141.75億元。
Naspers的騰訊股份由其子公司Prosus持有，外電報道，騰訊已經知悉Prosus的減持意圖，表示理解及支持其決定。而Prosus亦承諾，未來3年不再沽售騰訊股票，表示相信騰訊業務未來長期的發展潛力。
Naspers在2018年3月，曾以每股405元減持騰訊最多1.9億股，相當於當時已發行股本的2％，涉資約769億元，持股由33.17％降至31.17％；為公司自2001年從「小小超」李澤楷手上購入騰訊以來，首次出售股份。Naspers當時表示，基於對騰訊業務的長期信心，至少在未來3年不會進一步出售騰訊的股份。惟3年禁售期一過，集團馬上蠢蠢欲動。
Prosus持有多項互聯網投資及海外業務，於2019年分拆到阿姆斯特丹泛歐交易所上市；因應Prosus當時持有騰訊31.17%股權，Naspers變相減持騰訊。此外，Naspers翌年再次出售Prosus部份股權，意味集團再度減持騰訊。
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