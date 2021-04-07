「惡意做空」是近年A股市場專門用語，做空即惡意，但環球不少基金都是長短倉齊做，「夾個Spread出來」，當然也流行沽空機構發表報告，不會獨「沽」一味只靠查冊，但again不少沽空機構創辦人原本都是金融體制精英，但深明以至痛恨系統因有隱瞞遮掩而失效，故要尋回透明度及市場效率的向善初心，亦即達至經濟學所講的平衡點。

在禁查冊一事上，金管局取態已有行家從反洗錢/合規角度分析，而證監會立場之微妙亦不遑多讓，事關證監會一直奉行事後規管模式，前提當然要證券業基金界做足申報工作。但可能因近排慣住起微信女底？證監suppose應高調反對禁查冊，皆因過往不少case 像「種票」、碎股黨、代客泊車等等，其實都經由媒體查冊才曝光，早年甚至有記者因有壯家線而被證監招攬，想必是重視其人際網絡及查冊功夫，但如今面對特府禁制，證監卻置若罔聞。（而微信女似乎已轉場化身熄爐女，繼續唱高散貨。）

做金融中高層就最慘，無論是i-banker幫客戶砌刁做due diligence、還是私人銀行家建議client調動資產，都要面對買賣雙方資訊不平衡的虛線。如今這個共同使用、真正行之有效的「特權」遭到無辜切割，防民之口，甚於防川，竟為此政治原因而犧牲專業知識及服務水平，要會計師、核數師、估值分析師、併購律師等陪葬，一兩單刁若因無法妥善審查而處理失誤，分分鐘斷送大好前途。就像Archegos便是一家運作不透明的家族基金，若因審查不足而拖到最後一刻爆煲，試問又是誰之過？

當然交易要睇對手，若是一般蟻民散戶，面對大財團複雜財技加上背後的人力動員，若沒有查冊這柄草根的罐頭刀，連知道對方姓什名誰的基本權益都被剝奪，又是誰在受保護呢？而特權的尚方寶劍，又是被誰人一直高舉在手上？說到底，查冊為的只是公眾知情權，除非設計太深令到牽連太廣，要從頭拉倒公司交易、企業議案其實談何容易？頂多只會做一兩日報章頭條、增加一點行政成本罷了。

政制偷天換日，未來將有一段時間，各司局的法律條文不排除都要新撰重寫，包括今次因DQ查冊而有機會重生的部份《公司條例》，竟理直氣壯地聲稱可舊案新用，把最初有所不足的草案自動推倒重來，明顯是已不像過往般聽取外界聲音、尊重市場持份者意見，就像防疫599G一樣亂搬法例堆砌條文，以防疫滿足社會秩序的執法效果。

長假期本應少看新聞免心煩，但還是讀到財庫局長許正宇就此解釋，指傳媒仍可繼續透過現行機制，即時取得董事個人通訊地址和部分身分識別號碼，以辨認有關董事身分；上市公司小股東日後仍可透過申請取得董事完整受保護的資料，金融機構及專業團體可以繼續透過現行機制取得董事資料。

對此本欄無法苟同甚至要批評，其實為玩弄文字（未達偷換概念水平），「完整受保護」聽來又是難聽過粗口，如果抽走所謂受保護的部分，那資料還算不算完整？局長唯一講得對的是指出不能再容許個人資料被「武器化」- 成功將潛在影響一步提升到國防層面。

至於說金融專業仍可取得資料，局長當然說得輕描淡寫，但恐怕仍要先獲授權、更甚者還要得法庭批准（及客戶同意），感覺再次是衝著金融服務業而來。許是筆者多心，近月來本地財金政策似乎愈來愈違背業界代表的想法，是否又要被政治綑綁表態。

當前營商環境急劇轉差、經濟自由度下滑，因政治背景而可望更上層樓的局長有餘力卻只集中為政治服務，在財經庫務角度根本連治標也談不上，反映各政策局下一步將淪為聲稱完善政制的執行機關，與轄下被新安置的各滅罪、防火、街坊福利、盂蘭等選委會，通力合作，以財庫局為例，便要分演財經民政事務的協調配票工作。

西環換人後，土法煉港實在可圈可點，全民被委下階級爭鬥已不遠矣，試圖用工農組織來鬥地主、壓商家佬、反專業智識份子，功能組別再沒政治上的功能，只剩下借專業起名的組別，很快便會有大批乜會物會組成，有代表性的行業公會，亦會湧出很多自稱不問顏色只求專職的會員出選會董。如此一來，本港泛建制派今後估計亦毋須那麼多專業人士或校董博士。

40、30、20席立法機關分餅仔，金融服務業若要入局，一邊要面對今後先立法、後審議、零推翻的走流程，另一邊可能便無法不專業「失分」去確保自己的政治本錢。

除了公務員要宣誓效忠愛國，private sector的專業人士竟可能要棄守職業原則，通過一場又一場的專職考試，到最後竟然是「沒有你（的專業），對我很重要」。說這是場全方位、跨領域的整風運動，絕不為過。

公民社會形成，互聯網力量加持，令第五權迅速興起並加以鞏固，即網上所謂「咁大件事冇人講」，禁查冊咁大件事，當然要趁冇人（敢）講前繼續討論，儘管第五權更大可能是正要開始、便已結束。你問：「喂，第四權呢？」有線電視有你樽漂白水、香港電台也有你支百年老抽，鏗鏘集的遭遇堅將歷史寫在牆上（最新被抽起的一集便正好是探討上述公民權利「四捨五入」的演化）。面對如此禁制，只好寄語香港新一代仍有心的專業界別人士，「千祈唔好慣」。

久利生

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