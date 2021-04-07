國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解釋，外匯儲備規模下跌主要受匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情和疫苗進展、主要國家財政政策及貨幣政策預期等因素影響，美元指數上升，主要國家債券價格下跌，全球股市總體上漲。中國外匯供求則基本平衡，外匯市場運行穩定。

王春英表示，未來境外疫情形勢依然復雜嚴峻，全球經濟復蘇和國際金融市場仍面臨較多不確定不穩定因素，但中國國內經濟發展動力不斷增強，積極因素明顯增多，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

人行其他儲蓄變動不大，截至3月底黃金儲備為6264萬盎司，按月持平，受金價下跌影響，人行持有黃金1059億美元，按月下跌2.97%。整體人行資產為3.3萬億美元，按月下跌1.17%至33360.18億美元。

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