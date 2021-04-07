去年海外市場佔集團收入的94％，收入達53.27億元，按年升18％，終端機的出貨量超過1000萬台。收入按地區劃分，美國及加拿大業務收入按年升47％至5.08億元，拉丁美洲和獨聯體國家地區收入按年升8％至27.24億元。歐洲、中東及非洲業務按年升37％至12.69億元，不包括國內的亞太區業務按年升12％至8.26億元。張仕揚表示，自疫情爆發後，歐洲多個國家去年3月開始相繼提升非接觸支付的上限額度。

年內，安卓產品佔比收入達30％，出貨量達200萬台。張仕揚表示，安卓產品已全方位覆蓋各細分形態，預計未來3年至5年安卓產品智能終端會逐漸取替傳統終端，預計5年後安卓產品智能終端機的收入佔比提升至七成至八成。

張仕揚表示，年內新增硬件產品線的商用手機及平板業務，以迎合市場新的B2C（Business-to-Consumer）的新常態，目前主要的銷售對象為一些發展中國家的微小商戶。張仕揚透露，該類別的業務已取得巴西客戶的訂單。

張仕揚稱，集團於巴西市場達領先的地位，未來1年至2年間該地區業務具有持續增長潛力。張仕揚又稱，隨開發新市場外，客戶的智能終端機每到3年至5年便需要更換一批新機，以為終端機的安全性作更新，客戶便會大批入貨。張仕揚指，相關的營商生態能為集團的業務保持的增長。

百富環球現報8.38元，跌0.238％。

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