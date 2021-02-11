美元續強，港股創逾一年最弱，中港股市齊齊向下，跑輸外圍，恒指今早高開162點，見全日頂，午後跌幅擴大至339點，全日高低波幅503點，收市跌263點或0.91%，報28674點，失守20天線(28704.19點)。