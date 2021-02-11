港元弱 恒指跌263點 成交、北水齊減少 科技股捱沽
文章日期：2021年4月7日 16:20
美元續強，港股創逾一年最弱，中港股市齊齊向下，跑輸外圍，恒指今早高開162點，見全日頂，午後跌幅擴大至339點，全日高低波幅503點，收市跌263點或0.91%，報28674點，失守20天線(28704.19點)。
全日成交金額1710億元，較上日減少4.07%；國指跌146點或1.31%，報11070點。恒生科技指數收報8451點，跌1.37%，跑輸恒指。
藍籌20隻升，33隻下跌，2隻無升跌。萬洲（0288）升2.84%，收報6.89元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌5.59%，收報51.55元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.21%，收報45.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；騰訊（0700）跌3.75%，收報629.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低109點。
恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報106.3元，升6.3%；跌幅最大的是祖龍娛樂（9990）收報14.98元，跌6.84%。
北水南下合計淨流入8.56億元，較上日減少78.86%，連續第6日流入，累計流入164.33億元。南水北上合計淨流出28.16億元人民幣，較上日減少64.37%，連續第2日流出，累計流出107.19億元。
科技股跑輸，阿里巴巴（9988）收報222元，跌1.6%；美團（3690）收報318元，跌2.39%；小米（1810）收報26.3元，跌0.57%；京東（9618）收報324.4元，跌3.51%。百度（9888）逆市向上，收報221.4元，升1.47%。
中遠海控（1919）第一季度淨利潤初步數據155億元人民幣，中金上調H股目標價29%至16.75元，刺激股價曾升最多30.06%，是2008年10月30日後最大升幅，今日股價曾創52周高，見13.76元，收報13.66元，升29.11%。消息亦帶動中遠海運港口（1199）創52周高，見6.8元，收報6.28元，跌1.1%。
新創建（0659）公布，以每股4.64元出售持有的惠記（0610）共9113萬股，套現4.22億元。新創建收報8.25元，跌0.36%。惠記收報4.25元，升0.95%。
中升（0881）首季新車銷量按年升82%，二手車交易量按年升118%。收報56元，無升跌。
比亞迪（1211）首3月新能源汽車產量按年升149%，銷量升146%。收報177.8元，升0.17%。
恒大（3333）上月賣樓金額升4.4％，萬科（2202）首季售樓增三成。收報14.22元，跌0.7%。
東風（0489）3月汽車銷量按年增1.47倍，產量增1.75倍。收報7.12元，跌0.97%。
碧桂園（2007）3月權益合約銷售升12%，富力（2777）首3個月銷售收入升68%。碧桂園收報10元，跌0.4%。富力收報10.24元，跌0.58%。
破頂股表現
內房、物管股破頂，包括綠城服務（2869）創上市新高，見13.3元，收報12.88元，升9.71%；世茂服務（0873）創上市新高，見18.92元，收報18.88元，升8.51%；寶龍地產（1238）創上市新高，見8.11元，收報8元，升5.12%；旭輝（0884）創上市新高，見7.85元，收報7.77元，升3.6%；雅居樂（3383）創52周高，見13.18元，收報13.08元，升1.4%。
內需股破頂，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見888元，收報874元，升0.46%；特步（1368）創52周高，見5.08元，收報5.07元，升10.7%；周大福（1929）創52周高，見12.96元，收報12.86元，升3.71%；中國燃氣（0384）創52周高，見32.5元，收報31.85元，升0.79%。
其他破頂股包括，海豐國際（1308）創上市新高，見28.15元，收報27.65元，升2.79%；現代牙科（3600）創52周高，見2.58元，收報2.47元，升2.07%；譽宴（1483）創52周高，見2.42元，收報2.42元，升18.05%；威雅利（0854）創52周高，見3.27元，收報3.05元，升2.01%。
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