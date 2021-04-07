港交所上月底發諮詢，擬設立雙重上市機制。德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，相信做法可優化第二上市機制，為公司帶來便利。他又表示，期待做法可令投資者進一步認識同股不同權（WVR），而未來雙重上市亦將成為大趨勢。他表示，相信中概股有拓寬投資者基礎的需要，因此料回流潮仍將繼續。

另一方面，外電指中央擬設立新交易所，吸引外企及中概股。歐振興回應表示，認為吸引外資是「長遠願景」，惟現時市場焦點放在科創板，相信當局的重點是將科創板做好，并加快主板註冊制改革。他表示，香港仍是中外資金之間的橋樑，料位置不變，而未來若引入SPAC（特殊收購公司），相信將更具吸引力。

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