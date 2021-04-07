德勤：料年內10隻中概股回流
文章日期：2021年4月7日 16:14
四大會計行之一的德勤公布，本港首季IPO集資額共錄得1328億元，按年升多達8倍，以集資額計，排名全球第二。德勤預計，全年將有10隻中概股回流回港，此外，年內可有4至5隻大型新經濟股上市，後者每隻料集約100億元。報告估計，全年本港將共可集資逾4000億元，有望打破2010年集資近4500億元的紀錄。
港交所上月底發諮詢，擬設立雙重上市機制。德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，相信做法可優化第二上市機制，為公司帶來便利。他又表示，期待做法可令投資者進一步認識同股不同權（WVR），而未來雙重上市亦將成為大趨勢。他表示，相信中概股有拓寬投資者基礎的需要，因此料回流潮仍將繼續。
另一方面，外電指中央擬設立新交易所，吸引外企及中概股。歐振興回應表示，認為吸引外資是「長遠願景」，惟現時市場焦點放在科創板，相信當局的重點是將科創板做好，并加快主板註冊制改革。他表示，香港仍是中外資金之間的橋樑，料位置不變，而未來若引入SPAC（特殊收購公司），相信將更具吸引力。
其他報道
「中國梅鐸」黎瑞剛撐TVB新聞部公正 稱網民抵制TVB廣告商屬違法
福布斯2021年富豪榜 「股神」巴菲特跌出前五名 20多年来首見
中港股市獨憔悴 恒指29000點得而復失 半日跌187點 科指跑輸
億萬富豪沽空5年期美國國債兼買fb股份 Novogratz賭鮑威爾「收水」
港元跌穿7.78 見1年最弱 連貶第5日 1個月HIBOR轉升
吳光正「私人炒房」去年底清倉 去年7月創新證券公司 多名老臣入局