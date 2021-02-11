日經新聞今早報道，私有化建議涉及逾200億美元，作價比東芝前收市價溢價30%。報道還指，CVC亦考慮邀請其他投資者參與收購，並打算先確認可獲得監管機構同意，才提出要約。根據日本去年通過一項加強審查外國投資敏感領域的法案，財務省須先審查東芝的交易。

報道並引述東芝的社長兼首席執行官車谷暢昭稱，將在今日（7日）董事會會議上討論。車谷暢昭在2018年加入東芝，是該集團逾50年來首名外部加入的社長。他曾擔任三井住友銀行副行長及CVC日本業務的董事長。

此前，東芝的一些股東近期對其公司治理提出了質疑。在3月份的特別股東大會上，股東批准了新加坡Effissimo Capital Management Pte.提出的一項提案，提議任命調查人員調查去年的股東大會是否公平進行。

在東芝的美國核電子公司西屋電氣公司（Westinghouse Electric）破產後，東芝於2017年為了防止連續兩年資不抵債被除牌，進行了約6000億日元的增資，但自那時以來，Effissimo等外國股東在該公司發揮了愈來愈大的作用，但與東芝的矛盾也愈來愈深。

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