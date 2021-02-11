黎瑞剛指，網民抵制TVB廣告商的行為，損害公司廣告收益，有些原本在TVB投放逾千萬元廣告的大客戶，突然將廣告開支「歸零」。他強調，TVB新聞部立場公正，對記者受到人身傷害、採訪車以及設備遭破壞，以至新聞部高層在網上受威脅及被起底，感到痛心。他又指，網民針對廣告商的行動屬違法，希望當局採取措施阻止。

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黎瑞剛又形容，過去十年是TVB的「迷失十年」，公司並沒有找到方向，不單創新乏力，由管理團隊以至節目均全面老化，內部管理也存在很多問題。他批評，很多先進的理念、技術、設備TVB都沒有引入，離年青觀眾愈來愈遠。他認為，需要有一些更加有創意的節目，例如內地青年人的創富故事。

電視廣播現報8.53元，升2.77%。

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