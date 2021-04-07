Deliveroo擴大食物募捐活動 至今累捐20萬份膳食
文章日期：2021年4月7日 15:04
外賣平台戶戶送（Deliveroo）今天宣布，擴大其與樂餉社合作進行的食物募捐活動，其中Beef and Liberty、大戶屋、KNEAD均已確認參與。擴大食物募捐活動後，Deliveroo希望進一步提升市民對香港飢餓問題的認識，鼓勵他們身體力行支持這個重要議題。
Deliveroo香港區總經理羅家聰表示，新的餐廳夥伴將會加入活動，有效增加捐贈規模，令更多香港市民得到溫飽。Deliveroo一直關注可持續發展及企業社會責任，期望構思各類環保活動及社會項目，以回饋香港社會以至整個世界。
自2020年6月開始與樂餉社合作以來，Deliveroo顧客已捐出超過100萬元，為全港有需要的人士提供20萬份膳食。今年1月，Deliveroo亦於西營盤及鰂魚涌進行食物募捐活動，為弱勢家庭收集更多糧食。顧客可在Deliveroo應用程式內置的捐贈和小費功能，選擇湊整訂單金額或向樂餉社作出額外捐款。
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