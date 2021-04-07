Deliveroo香港區總經理羅家聰表示，新的餐廳夥伴將會加入活動，有效增加捐贈規模，令更多香港市民得到溫飽。Deliveroo一直關注可持續發展及企業社會責任，期望構思各類環保活動及社會項目，以回饋香港社會以至整個世界。

自2020年6月開始與樂餉社合作以來，Deliveroo顧客已捐出超過100萬元，為全港有需要的人士提供20萬份膳食。今年1月，Deliveroo亦於西營盤及鰂魚涌進行食物募捐活動，為弱勢家庭收集更多糧食。顧客可在Deliveroo應用程式內置的捐贈和小費功能，選擇湊整訂單金額或向樂餉社作出額外捐款。

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