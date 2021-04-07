科技股受壓，騰訊（0700）跌逾3%。其他新經濟股如新能源光伏、食品餐飲等消費都有明顯回吐。內險券商沽壓較大。不過，中遠海控（1919）預計首季純利大增逾50倍，帶動航運股受捧急升。物管、金屬礦石、服飾家電等消費、醫藥股向好。

九毛九（9922）今早先升後回，半日跌2.5%，可以趁回吐吸納。公司去年的營運業績受到疫情影響，盈利減少約兩成半；不過下半年復蘇強勁，下半年純利按年增長近兩倍。

公司去年調整餐廳網絡，包括九毛九餐廳數目去年減少三成，但加大翻座率及客人均消費更高的太二的發展，其餐廳數大增八成半至233間（截至去年底止）。以九毛九餐廳起家的九毛九，成功拓展太二酸菜魚品牌，抵消主營品牌下滑，目前太二規模仍細，加上其他品牌擴張，值得憧憬。

股價方面，九毛九上月上旬跌至百天線反覆回升，收復中短平均線，短線回調料於50天線有承接。

劉思明

投資版副主編