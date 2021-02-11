中港股市獨憔悴 恒指29000點得而復失 半日跌187點 科指跑輸
文章日期：2021年4月7日 12:21
外圍向上，中港股市獨憔悴，港元貶值見逾一年低，恒指今早高開162點即見頂，29000點得而復失，最多跌267點，高低波幅430點。
恒指半日跌187點或0.65%，報28751點，成交金額1003億元；國指跌119點或1.07%，報11097點。恒生科技指數收報8478點，跌1.06%。
走勢上，10天線(28452.12點)得而復失，暫守20天線(28708.02點)，而50天線(29272.76點)則有阻力。
藍籌23隻升，28隻下跌，4隻無升跌。中生製藥（1177）升3.61%，收報8.04元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌3.75%，收報52.55元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）升1.81%，收報107元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；騰訊（0700）跌3.13%，收報633.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低91點。
恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報48.9元，升6.3%；跌幅最大的是祖龍娛樂（9990）收報15.14元，跌5.85%。
科技股跑輸，阿里巴巴（9988）收報223元，跌1.15%；美團（3690）收報321.2元，跌1.41%；小米（1810）收報26.4元，跌0.19%；京東（9618）收報324元，跌3.63%。百度（9888）逆市，收報221.4元，升1.47%。
北水南下合計淨流入4.6億元，連續第6日流入，累計流入160.37億元。南水北上合計淨流出35.99億元人民幣，連續第2日流出，累計流出115.02億元。
中遠海控（1919）第一季度淨利潤初步數據155億元人民幣，中金上調H股目標價29%至16.75元，刺激股價曾升最多30.06%，是2008年10月30日後最大升幅，今日股價曾創52周高，見13.76元，收報13.26元，升25.33%。消息亦帶動中遠海運港口（1199）創52周高，見6.8元，收報6.32元，跌0.47%。
新創建（0659）公布，以每股4.64元出售持有的惠記（0610）共9113萬股，套現4.22億元。新創建半日收報8.29元，升0.12%。惠記半日收報4.25元，升0.95%。
中升（0881）首季新車銷量按年升82%，二手車交易量按年升118%。半日收報55.55元，跌0.8%。
比亞迪（1211）首3月新能源汽車產量按年升149%，銷量升146%。收報179.1元，升0.9%。
恒大（3333）上月賣樓金額升4.4％，萬科（2202）首季售樓增三成。收報14.26元，跌0.42%。
東風（0489）3月汽車銷量按年增1.47倍，產量增1.75倍。收報7.11元，跌1.11%。
碧桂園（2007）3月權益合約銷售升12%，富力（2777）首3個月銷售收入升68%。收報9.98元，跌0.6%。
破頂股表現
內房股破頂，包括綠城服務（2869）創上市新高，見13.18元，收報12.78元，升8.86%；世茂服務（0873）創上市新高，見18.48元，收報18.38元，升5.63%；寶龍地產（1238）創上市新高，見7.95元，收報7.9元，升3.81%；旭輝（0884）創上市新高，見7.85元，收報7.74元，升3.2%；雅居樂（3383）創52周高，見13.18元，收報13.08元，升1.4%。
內需股破頂，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見888元，收報874元，升0.46%；特步（1368）創52周高，見5.06元，收報4.82元，升5.24%；周大福（1929）創52周高，見12.88元，收報12.74元，升2.74%；中國燃氣（0384）創52周高，見32.5元，收報32元，升1.27%。
其他破頂股包括，海豐國際（1308）創上市新高，見28.15元，收報27.4元，升1.86%；現代牙科（3600）創52周高，見2.47元，收報2.37元，跌2.07%；譽宴（1483）創52周高，見2.39元，收報2.35元，升14.63%。
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