港元跌穿7.78 見1年最弱 連貶第5日 1個月HIBOR轉升
文章日期：2021年4月7日 11:20
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.54點子至0.12661%。
港元連續貶值第5日，累計貶值0.0054元，現報7.7795元貶值29點子，曾貶值最多37點子，報7.7803元，是2020年3月13日7.7814元後最弱，亦曾升值最多6點子，報7.776元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.27點子至0.03741%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.05214%；2星期HIBOR升0.02點子至0.07357%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.77點子至0.20821%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.41607%；12個月期HIBOR無升跌報0.5725%。
美元指數現報92.342升值0.007點或0.01%。
美元1個月期LIBOR報0.11038%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0162%，利差是2021年3月31日後最高，當日差距為0.0177%。
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