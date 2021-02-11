港元連續貶值第5日，累計貶值0.0054元，現報7.7795元貶值29點子，曾貶值最多37點子，報7.7803元，是2020年3月13日7.7814元後最弱，亦曾升值最多6點子，報7.776元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.27點子至0.03741%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.05214%；2星期HIBOR升0.02點子至0.07357%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.77點子至0.20821%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.41607%；12個月期HIBOR無升跌報0.5725%。

美元指數現報92.342升值0.007點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報0.11038%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0162%，利差是2021年3月31日後最高，當日差距為0.0177%。

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