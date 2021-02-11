億萬富豪沽空5年期美國國債兼買fb股份 Novogratz賭鮑威爾「收水」
文章日期：2021年4月7日 11:22
億萬富豪投資者Mike Novogratz接受《彭博》採訪時表示，他已買入Facebook的股份以從虛擬貨幣上漲中受益，同時亦沽空5年期美國國債，以對沖決策者撤回貨幣支持。
Novogratz指，購入入Facebook股份的原因是預計其本季度將推出Novi數字錢包。「突然之間，將有24億人連接到這個加密空間。」
至於沽空5年期美國國債，他稱，「對我來說，沽空殖利率曲線的5年期部分，對於任何投資組合都是不錯的避險工具，無論是不是加密貨幣。」根據彭博億萬富豪指數，隨著比特幣、以太幣和其他虛擬貨幣價格暴漲，Novogratz身價現在超過50億美元。
他又指，各類資產都因全球央行放水而大幅升值，如果疫苗取得成功，經濟爆炸式反彈，美聯儲局主席鮑威爾屆時或會「退縮」，「放水」變「收水」。他認為，「每個睇好比特幣的人都應該沽空5年期國債。」
對於虛擬貨幣發展，他估計，虛擬貨幣佔全球財富的0.5%，到今年年底將達到1%。
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