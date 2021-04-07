明報記者 鄧偉忠

哥連頓證券近年活動漸趨沉寂，除特首林鄭月娥2019年9月宣布撤回修訂《逃犯條例》前夕大舉增加本地地產股持倉後，已有超過一年時間再無任何動作。

涉逾20億市值 分析：部分或轉倉

據中央結算系統（CCASS）資料顯示，哥連頓證券是在去年11月至12月期間展開「清倉」行動，其中最早清空持倉的是恒地及冠君產託（2778），金額亦相對較少，以清倉當天、去年11月6日收市價計，市值合共近1億元；而整個清倉行動中，涉及市值最大的則是新地及龍湖（0960），以清倉當日，即去年11月12日的收市價計，分別涉及市值約7.69及6.01億元的股份，當中減倉新地更是分兩天進行。

大摩瑞銀持倉股數增幅相若

有不願具名的分析員估計，哥連頓減倉的股份未必全部是在市場上沽出，因個別市值規模較大的股份，與減倉當天的成交金額並不脗合，因此不排除部分交易是轉倉至其他券商。翻查資料，今次哥連頓減倉的股份，大多似乎轉到外資大行，以新地及龍湖為例，在哥連頓減倉當天，大摩及瑞銀的持倉均有相若股數的增加。

哥連頓證券早在吳光正岳父、包玉剛執掌家族的年代已是家族專用的證券行，至2012年遭獨立股評人David Webb「踢爆」才廣為人知。

翻查資料，哥連頓現任3名董事之一的曾耀發，去年10月獲委任為同年7月才成立、吳光正家族旗下另一家公司Wharf Equity董事，同任公司董事的則有吳天海、徐耀祥及包靜國等多名九倉系老臣子，未知是否籌備為家族組建另一投資公司。