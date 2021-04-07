中大型停牌股份，包括「華融系」中國華融（2799）及華融金控（0993），兩者分別涉及查證交易資料、資產估值等原因。「協鑫系」的保利協鑫（3800）、協鑫新能源（0451）則僅指「核數師需要更多時間」。不過，後者於上周四（1日）起停牌後，已申請今日復牌。此外，華晨汽車（1114）因涉及子公司未經擔保貸款，令核數工作要延長。

疫情重創 中小股真考驗在績後

信永中和會計師事務所合伙人盧華基表示，相信今年核數師審核趨向謹慎，若出現意見不妥的情况，寧願先停牌，處理妥當後再刊發，因此料停牌潮風險有限，多數公司約兩星期後便可刊登業績。惟他也表示，疫情重創不少中小型上市公司，且均將反映在今年業績上，因此業績公布後，才是公司真正將面對的考驗。

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