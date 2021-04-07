國衛會計師事務所主席鄭中正相信，財匯局現時對會計界期望更高，例如希望核數師「做嘢深入啲」，因此業界便致力達到其要求。他強調，並非說核數師以前做事不夠審慎，而是現時處理細節更為小心。他舉例，以往交予內地分行處理的部分工作，現時寧願由在港員工親自北上，確認過後才放心。

客戶監管之間陷兩難 「長期處風口浪尖」

會計界愛心同盟執行主席林智遠則表示，今年3月刊發業績的公司，整個財政年度均在財匯局監察之下，因此會計界難免有「小小」壓力，審核亦較以往更認真。他認為，核數師工作上經常面對兩難局面，若客戶不滿意，往往要再做額外繁複的工作；而若導致停牌，其後面對的監察更為複雜，亦有監管機構追問原因，形容所處狀態是「長期站在風口浪尖」。