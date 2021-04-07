明報記者 馬迪帆

去年初在業界爭取下，港交所讓步提供3月疫下業績期特別安排。若上市公司能夠於3月底前刊發管理帳目、部分重要業績等資料，便不需要停牌。不過，港交所及證監會今年未有宣布提供全面類似安排。在現時60家停牌公司中，仍有十餘家公司明言是疫情限制令核數受阻，包括於英美及新加坡有業務的公司。年初內地河北省封城，亦令少數公司要押後工作進度。另一方面，有6家公司包括雲頂香港（0678）、聯眾（6899）等（見圖2），未能按時刊發業績、僅公布管理帳情况，但6家公司均未有宣布停牌，未知是否沿用去年安排。

業界：今年申免停牌難度大增

有會計界人士表示，疫情寬限安排「理論上」仍在，惟今年要說服港交所，難度已大大提升。立信德豪董事兼業務發展及市場總監林鴻恩表示，港交所雖然未有高調公布措施，但今年仍有酌情權。他舉例，申請豁免公司須刊發管理帳目，並提供預計可刊發業績日期。惟他亦補充，可順利取得豁免、免於停牌的公司並不多。他又表示，今年業績正反映去年疫情，核數師在核查持續經營、資產減值、負債等各方面都面對頗大壓力，部分公司連管理帳目「埋數」都十分困難。

小股東無法交易 情况不理想

國衛會計師事務所主席鄭中正則表示，今年1月曾代表業界試圖向港交所爭取延續特別安排，惟對方對疫情發展態度樂觀，最終爭取失敗。他稱，面對財匯局高標準要求，核數師仍有北上需要，而內地普遍要14日或21日檢疫隔離，再加上跨省隔離政策，大幅延遲開工時間。他舉例，曾試過有當地機構要求核數師簽下協議，若其來訪導致封城，該行須承擔一切損失。鄭中正表示，港交所難以理解核數師的種種困難，僅認為內地一早已「清零」及「復工」。他表示，現時大量公司要停牌，令小股東無法交易，情况並不理想。