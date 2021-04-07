字節跳動涉逃稅案 印度政府要求其存入逾8000萬元資金
文章日期：2021年4月7日 10:03
外電報道，印度一家法院表示，字節跳動必須存入約1100萬美元(約8580億港元)資金，這是印度政府認為該公司在一起涉嫌逃稅的案件中所欠的稅款。印度政府指，法院有關裁決將禁止字節跳動將銀行帳戶中的現有資金用於其他目的。
字節跳動指，該公司並未拖欠印度政府所稱的稅款，也不同意稅務機關凍結其帳戶的決定。
印度政府的律師稱，字節跳動欠政府約7.9億盧比（約1100萬美元）稅款。孟買高等法院表示，該公司需將這筆錢存入一家印度國有銀行。惟法庭文件顯示，字節跳動被凍結的四個銀行帳戶總只有1000萬美元的資金。
《路透》引述印度聯邦稅務部門的律師Jitendra Mishra指。字節跳動可以將這1000萬美元用於法院強制的存款，但不能用於任何其他活動。 Mishra稱，實際上在資金被轉移到國有銀行之前，有關賬戶將一直處於凍結狀態。
字節跳動在一份聲明中表示，法院已同意，該公司的帳戶「應被解凍」，將允許其繼續運營。字節跳動表示，準備採取法院要求的進一步行動。字節跳動並未對政府律師Mishra的發言置評，目前尚不清楚該公司將如何在為運營提供資金的同時，存入法院要求的金額。