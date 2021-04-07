字節跳動指，該公司並未拖欠印度政府所稱的稅款，也不同意稅務機關凍結其帳戶的決定。

印度政府的律師稱，字節跳動欠政府約7.9億盧比（約1100萬美元）稅款。孟買高等法院表示，該公司需將這筆錢存入一家印度國有銀行。惟法庭文件顯示，字節跳動被凍結的四個銀行帳戶總只有1000萬美元的資金。

《路透》引述印度聯邦稅務部門的律師Jitendra Mishra指。字節跳動可以將這1000萬美元用於法院強制的存款，但不能用於任何其他活動。 Mishra稱，實際上在資金被轉移到國有銀行之前，有關賬戶將一直處於凍結狀態。

字節跳動在一份聲明中表示，法院已同意，該公司的帳戶「應被解凍」，將允許其繼續運營。字節跳動表示，準備採取法院要求的進一步行動。字節跳動並未對政府律師Mishra的發言置評，目前尚不清楚該公司將如何在為運營提供資金的同時，存入法院要求的金額。