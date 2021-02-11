藍籌36隻升，14隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升2.95%，報108.2元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.6%，報131元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。美團（3690）升2.82%，報335元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點。

中升（0881）首季新車銷量按年升82%，二手車交易量按年升118%。開市報57.2元，升2.1%。

比亞迪（1211）首3月新能源汽車產量按年升149%，銷量升146%。開市報180.7元，升1.8%。

惠記（0610）公布，控股股東單偉豹及單偉彪，以每股4.64元向Vast Earn Group Limited各購買4556.7萬股。開市報4.35元，升3.3%。

恒大（3333）上月賣樓金額升4.4％，萬科（2202）首季售樓增三成。開市報14.42元，升0.7%。

東風（0489）3月汽車銷量按年增1.47倍，產量增1.75倍。開市報7.22元，升0.42%。

碧桂園（2007）3月權益合約銷售升12%，富力（2777）首3個月銷售收入升68%。開市報10元，跌0.4%。

破頂股方面，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見880元，開市報880元，升1.15%；雅居樂（3383）創52周高，見12.96元，開市報12.96元，升0.47%；中國燃氣（0384）創52周高，見32.5元，開市報32.5元，升2.85%；現代牙科（3600）創52周高，見2.45元，開市報2.45元，升1.24%；中遠海控（1919）創52周高，見12.16元，開市報12.16元，升14.93%；中遠海運港口（1199）創52周高，見6.51元，開市報6.51元，升2.52%。

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