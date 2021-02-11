道期升0.12%，標期升0.09%，納期升0.12%。日股現升0.26%，韓股現升0.15%，澳股現升0.52%。

今日焦點股份可留意：

中升（0881）首季新車銷量按年升82%，二手車交易量按年升118%。

比亞迪（1211）首3月新能源汽車產量按年升149%，銷量升146%。

惠記（0610）公布，控股股東單偉豹及單偉彪，以每股4.64元向Vast Earn Group Limited各購買4556.7萬股。

恒大（3333）上月賣樓金額升4.4％，萬科（2202）首季售樓增三成。

東風（0489）3月汽車銷量按年增1.47倍，產量增1.75倍。

碧桂園（2007）3月權益合約銷售升12%，富力（2777）首3個月銷售收入升68%。

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