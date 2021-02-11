港股ADR升88點 美期、亞股向上 騰訊ADR升0.65%
文章日期：2021年4月7日 08:49
美股向下，港股ADR升88點或0.31%，報29027點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.65%，折合報658.28元；阿里巴巴（9988）跌0.65%，折合報224.13元；美團（3690）升1.19%，折合報329.68元；匯控（0005）升0.66%，折合報45.65元；建行（0939）跌0.53%，折合報6.49元。
道期升0.12%，標期升0.09%，納期升0.12%。日股現升0.26%，韓股現升0.15%，澳股現升0.52%。
今日焦點股份可留意：
中升（0881）首季新車銷量按年升82%，二手車交易量按年升118%。
比亞迪（1211）首3月新能源汽車產量按年升149%，銷量升146%。
惠記（0610）公布，控股股東單偉豹及單偉彪，以每股4.64元向Vast Earn Group Limited各購買4556.7萬股。
恒大（3333）上月賣樓金額升4.4％，萬科（2202）首季售樓增三成。
東風（0489）3月汽車銷量按年增1.47倍，產量增1.75倍。
碧桂園（2007）3月權益合約銷售升12%，富力（2777）首3個月銷售收入升68%。
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