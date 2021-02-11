IMF上調全球經濟增長預測，由1月份估計的5.5%，上調至6%，將是四十年來全球經濟的最快增速。去年全球經濟萎縮3.3%，則是自大蕭條以來和平時期最嚴重的經濟下滑。對於2022年，IMF預計全增長率為4.4%，高於此前預計的4.2%。

IMF表示，許多發達經濟體要到2022年才能恢復大流行病前的產出水平，而新興市場和發展中經濟體可能要等到2023年。

IMF同時又指，各國去年應對危機的政策避免了嚴重程度至少會達到現實情況三倍的經濟崩潰，全球經濟的中期損失預計將小於十年前的全球金融危機。但今次低收入國家和新興市場將遭受更大的打擊，與2009年形成鮮明對比，當時發達經濟體受到的打擊更大。

IMF稱，復蘇路徑的分化可能會擴大全球生活水平的差距。該基金估計，不包括中國在內的新興市場和開發中市場在2020-22年期間的人均收入損失相當於2019年人均GDP的20%，遠高於發達經濟體中的11%。

IMF預測，發達經濟體今年將增長5.1%，高過之前預期的4.3%，而新興市場和發展中經濟體亦由增長6.3%上調至增長6.7%。主要國家方面，美國經濟增長預測由5.1%上調至6.4%；歐元區由4.2%上調至增長4.4%；日本將由3.1%上調至增長3.3%；中國由增長8.1%上調至增長8.4%；印度由增長11.5%上調至增長12.5%。

受益於商品購買的反彈，預計今年全球貿易將增長8.4%，高於1月份預計的8.1%。

其他報道

投資者消化利好數據 美股向下 道指跌96點