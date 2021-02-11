維港投資領投 Syzygy Plasmonics完成B輪融資籌1.8億
文章日期：2021年4月6日 21:08
美國氫科技初創企業Syzygy Plasmonics宣布完成B輪融資，獲得2300萬美元(約1.79億港元)資金，由長和系創辦人李嘉誠旗下的維港投資領投，Equinor Ventures等其他新投資者跟投；而較早前參與種子輪與A輪融資的投資者如The Engine、The GOOSE Society of Texas、Evok Innovations 亦有參與。
Syzygy Plasmonics表示，新資金將用於產品開發、人才聘用及其光催化反應器的商業化，有助公司利用新的化學品製造技術，以光能取代由化石燃料所產的熱能以達至減排。
現時要製造化學品例如塑膠、燃料、化肥、氫氣，主要依靠化石燃料；然而，產熱的燃燒過程中會產生溫室氣體，佔全球總排放量3.6%。Syzygy的新光催化技術則以光能觸發化學作用，過程中毋須熱能。
該公司共同創辦人及行政總裁Trevor Best表示，公司的初期產品將集中消除生產氫氣時所造成的碳排放，改變製造半導體、LED、金屬製品所涉的工業生產過程，同時亦可應用於需要使用氫燃料電池的工業，例如燃料電池汽車業。
維港投資代表兼Syzygy新任董事Patrick Poon表示，氫能要普及化，關鍵要降低生產成本和提高安全性。Syzygy透過光催化氫氣技術，以光催化技術即場生產氫能，不再需要運送壓縮氫氣，解除了運輸及儲存液態氫的爆炸風險，同時降低生產成本和提高能源效益，讓氫能可廣泛應用於不同範疇，並走向零碳時代。
其他報道
女股神Cathie Wood：不創新、以槓桿回購及派息的企業終須付出代價
李嘉誠基金會資助換全膝關節 60人已完成手術 基金會考慮增資助名額
美法院裁定Google使用甲骨文編碼打造Android系統並未侵權