明報記者 廖毅然

ZA Bank有一句口號是「打造與眾不同的銀行」，環顧虛銀行業，和ZA Bank一樣先主打零售銀行的，並未有進軍商業銀行；而部分針對中小企客戶的虛銀，在零售銀行業務則較遲起步。許洛聖笑言，商業銀行業務才是令ZA Bank做到真正「與眾不同」的地方。

5年內收支平衡 還看貸款規模

ZA Bank開業一年以來，推高息存款、高倍數回贈、在App內抽獎做任務，為其累積30萬名客戶，佔整體虛擬銀行業總客戶數超過一半。但許洛聖坦言，客戶規模或存款數字都非最重要，對一間以5年內要做到收支平衡的銀行而言，貸款規模才最實在。「我們做個人貸款，最多就只借出百萬元，但若果做中小企貸款，少則也以千萬元計。」他表示，正有意加入中小企融資擔保計劃。

截至去年底，ZA Bank有60億元存款，貸款則有6.5億元，主要都是個人貸款。許洛聖指出，該行約10%的貸存比率，雖然比整體虛銀佳，但相比香港整體銀行業的80%，仍有很大的增長空間，而商業銀行有助提高該行的貸存比率。ZA Bank正式推出商業銀行雖然只約兩周，但許洛聖很有信心地說，該行商業銀行的貸款很快會超越個人貸款的規模。

擬非傳統渠道評估貸款風險

許洛聖在加盟ZA Bank前，為另一家本地銀行的風險總監。雖然ZA Bank開業初期主攻零售業務，但他笑說自己是企業銀行底子的，「如果單單推回贈搞零售業務，（公司）就不會請我回來了。」擁有逾27年銀行經驗的他，雖轉戰虛擬銀行界，但他坦言在審批企業貸款時，最重要的還是人手和經驗。「若是個人貸款，可以分析客戶的入息及貸款用途；但企業貸款方面，我是很傳統的，仍要依靠客戶經理（RM）和對方見面，透過經驗與對該行業的了解，評估貸款風險。」

他也計劃利用非傳統的渠道去評估風險，特別是對沒有太多收入的初創企業，若能與公用機構合作，收集客戶的水電煤等數據，便可更全面了解貸款對象。

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