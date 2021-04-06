「末日博士」魯比尼：未來可能出現更多Archegos事件
文章日期：2021年4月6日 16:50
韓裔投資者Hwang Sung Kook（Bill Hwang）旗下對冲基金Archegos Capital擬遭斬倉以致爆煲，事件牽連甚大。《彭博》報道，「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）認為，美國國債殖利率出現新一輪飈升將震動市場，可能令更多對沖基金走上類似於Archegos Capital的道路。
魯賓尼接受《彭博》電視表示，「我們眼前到處是泡沫、冒險、槓桿。」他又指，「很多市場參與者的槓桿過高，承擔的風險過大，部分人會一敗塗地。」
魯賓尼與華爾街著名投資大師、投資服務公司Guggenheim首席投資官Scott Minerd等投資者提醒，未來有可能會出現更多類似Archegos的事件。魯賓尼指，可能引發衝擊的因素之一是10年期美債殖利率年內升破2%。其他風險包括通脹上升，美國和中國可能爆發熱戰等。
他估計，雖然美元走強令一些對沖基金和其他投資人被迫放棄空頭押注，但隨著美國的兩大赤字擴大，美元中期將會走弱。同時，美國的制裁可能令中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國在美元資產以外尋求多元化。
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