4月適逢繳稅高峰，亦開始發行地方債券，市場關注市場流動性收緊。 市場擔心貨幣政策收緊，近月A股表現，滬深300指數自3月初下跌3.68%，創業板指數期內下跌2.835。

國海證券研究所固定收益研究團隊負責人靳毅表示，當前銀行超額儲備率比較低，繳稅對資金流動性的影響不容忽視。隨著4月份利率債供給壓力上升，加上繳稅影響，短期內資金流動性易緊難鬆。他認為，現時央行降準的可能性較低，因此重點關注4月份央行MLF的續作情況。如果等量續作MLF，4月中下旬資金面將不容樂觀。

中信期貨研究部金融期貨分析師張革則認為，4月財政方面出現邊際利淡因素，但政府債券發行繳款壓力適中，總體流動性缺口不大。不過，現時人行貨幣政策傾向防風險，政策基調沒有明顯轉鬆的條件，預計人行公開市場操作金額上也會偏常態化。人行政策相對保守，預計4月銀行間資金流動性可能有邊際收斂。

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