深交所主板與中小板合併後，總市值將超20萬億元人民幣(下同)。分析指，此次合併是資本市場改革的重要一步，將更好地提高資本市場服務實體經濟的能力。

深交所負責人指，深市主板多年未有IPO發行，不論上市公司數量還是市值規模，主板都落後於中小板和創業板。合併前，中小板和創業板分別有上市公司1004家和925家，市值規模達到13.15萬億和10.22萬億。主板共有459家，市值合計9.61萬億，此次合併有利於主板明確定位，重啟發行。

深交所表示，兩板合併不會改變投資者門檻和交易機制，對投資者的交易方式和交易習慣不會產生直接影響，而且合併對兩板股票的流動性和估值水平不會產生較大波動。兩板合併後深市主板仍然實行核准制，既沒有降低上市門檻，也沒有新增上市通道，不會導致市場擴容。

報道指，兩板合併之後，固定收益類、期貨期權類產品和深港通業務、以及跟踪相關指數的基金產品不會受到影響，二級市場交易，一級市場申贖等方面也照常運作。​深交所表示，目前科創板、創業板試點註冊制已全面鋪開，但全市場註冊制推出還需時日。

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