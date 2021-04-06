知情人士指，人行亦有向外資行進行窗口指導，人行未有立即回應《彭博》查詢。隨著疫情穩步受控，中國經濟復蘇強勁，防範資產泡沫風險也被提上日程。銀保監會等監管部門上月底要求銀行加強審核經營用途貸款，防止流入房地產。英國《金融時報》此前亦指，人行2月份要求銀行，將第一季的新增貸款規模保持在去年同期的相同，甚至更低水平。

凱基證券分析師陳浩表示，上述消息雖然並不意外，但增強了市場對流動趨緊的預期，會對股市高估值板塊形成壓力。

人民銀行數據顯示，去年中國銀行業新增人民幣貸款規模為19.63萬億元（人民幣，下同），按年增長16.25或2.82萬億元。今年首兩個月新增貸款為創紀錄的4.9萬億，按年增加16.3%。有知情人士表示，部分外資行近期也被窗口指導，要求其控制貸款增速。

去年內銀淨息差下跌，不過受惠於貸款增長增長，加上年底減少撥備，令國有大行全年盈利仍錄較微增長。根據《彭博》統計，若今年維持去年新增貸款規模，則意味著貸款增速為約11%，創逾十年最低。不過隨著利率走高和壞賬得到控制，去年為讓利實體經濟以支持抗疫的銀行業，也可能得以逐漸增強盈利能力。

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