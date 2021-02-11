女股神Cathie Wood：不創新、以槓桿回購及派息的企業終須付出代價
文章日期：2021年4月6日 14:42
美股隔夜向上，標指再創新高，部分市場人士對標指估值過高感到憂慮。Tesla創辦人馬斯克於Twitter上向有「科技女股神」、「連登契媽」之稱的方舟投資（ARK Investment Management）創辦人兼首席執行官Cathie Wood提問，請教其對標指市值相對美國GDP的比率過高有何看法。
Cathie Wood回應指，GDP統計數字是在工業時代演變而來的，似乎與現時數碼時代不相符。由於生產率的提高，實際GDP增長可能更高，而通脹率卻低於經濟報告，表明收入質量已顯著提高。
她又指，現今科技取得快速發展，是因為早在90年代末期的科技與電訊泡沫就已播下種子，當時的投資人在科技尚未準備就緒前就追逐夢想，忽略了成本太高的問題。她表示，科技夢發展了20至30年後終成現實，雖然從ARK的研究報告見到不少投資者對科技投資仍有所懷疑，但她認為有關憂慮是健康的投資心態，「寧願在人們恐懼時投資，而非市場瘋狂之際。」
Cathie Wood指，ARK認為，沒有創新，而是利用槓桿手段回購股票和分配股息以滿足短視近利股東(包括私募股權基金)的公司，將付出高昂的代價。這些公司最終只能以減價消化舊庫存、藉以償還債務。她呼籲，投資者必須在多變的投資年代中「站到對的一邊」並保持下去。（Investors need to get and stay on the right side of change.）
其他報道
李嘉誠基金會資助換全膝關節 60人已完成手術 基金會考慮增資助名額
美法院裁定Google使用甲骨文編碼打造Android系統並未侵權
Apollo擬牽頭中美投資者 收購沙特阿美油管資產百億美元股權