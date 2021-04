Cathie Wood回應指,GDP統計數字是在工業時代演變而來的,似乎與現時數碼時代不相符。由於生產率的提高,實際GDP增長可能更高,而通脹率卻低於經濟報告,表明收入質量已顯著提高。

她又指,現今科技取得快速發展,是因為早在90年代末期的科技與電訊泡沫就已播下種子,當時的投資人在科技尚未準備就緒前就追逐夢想,忽略了成本太高的問題。她表示,科技夢發展了20至30年後終成現實,雖然從ARK的研究報告見到不少投資者對科技投資仍有所懷疑,但她認為有關憂慮是健康的投資心態,「寧願在人們恐懼時投資,而非市場瘋狂之際。」

Cathie Wood指,ARK認為,沒有創新,而是利用槓桿手段回購股票和分配股息以滿足短視近利股東(包括私募股權基金)的公司,將付出高昂的代價。這些公司最終只能以減價消化舊庫存、藉以償還債務。她呼籲,投資者必須在多變的投資年代中「站到對的一邊」並保持下去。(Investors need to get and stay on the right side of change.)

其他報道

李嘉誠基金會資助換全膝關節 60人已完成手術 基金會考慮增資助名額

美法院裁定Google使用甲骨文編碼打造Android系統並未侵權

Yahoo知識+將於下月4日起停止服務

印度煉油商5月對沙特石油的採購量較往常少36%

LG退出智能手機市場 誰是最大受益者?

瑞信據悉出售23億美元與Archegos相關的股票

3月中國財新服務業PMI勝預期 終止三連跌

Apollo擬牽頭中美投資者 收購沙特阿美油管資產百億美元股權

Archegos事件餘波未了 瑞信投銀業務負責人據報將離職