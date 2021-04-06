是次計劃反應踴躍，名額現已全數爆滿，李嘉誠基金會正積極考慮增加資助名額，務求惠及更多病患者。

該院指，是次計劃的資助範圍除手術費外，亦包括了人工關節、住院收費、化驗、物理治療及出院後診等費用。

該院推出計劃時所設定的申請人資格須為家庭每月總收入少於8萬元、並已在公立醫院輪候相關手術超過3年的病人。病人直接向該院遞交申請表格後，經該院骨科醫生評估是否適合做手術，然後按申請人個別經濟狀況，決定申請人可獲七成半至全額資助。

寶血醫院（明愛）院長衛向安醫生指，計劃今年初得到李嘉誠基金會支持和推動，在計劃確定後一個星期的時間就已經進行了首宗置換手術，而在未足兩個月的時間內，就已經進行了60多宗手術。

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