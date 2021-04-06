李嘉誠基金會資助換全膝關節 60人已完成手術 基金會考慮增資助名額
文章日期：2021年4月6日 13:59
寶血醫院（明愛）公布，年初獲李嘉誠基金會捐資2000萬元，為有膝關節問題的病人置換全膝關節。計劃一月推出即接獲大量病人查詢與申請，反應熱烈。該院在評核過申請人的資格與狀況後，在眾多申請人中選出200位最需要及適合進行手術的人士接受全膝關節置換手術，目前已經有60多位患者完成了手術，餘下病人的手術期望於半年內完成。
是次計劃反應踴躍，名額現已全數爆滿，李嘉誠基金會正積極考慮增加資助名額，務求惠及更多病患者。
該院指，是次計劃的資助範圍除手術費外，亦包括了人工關節、住院收費、化驗、物理治療及出院後診等費用。
該院推出計劃時所設定的申請人資格須為家庭每月總收入少於8萬元、並已在公立醫院輪候相關手術超過3年的病人。病人直接向該院遞交申請表格後，經該院骨科醫生評估是否適合做手術，然後按申請人個別經濟狀況，決定申請人可獲七成半至全額資助。
寶血醫院（明愛）院長衛向安醫生指，計劃今年初得到李嘉誠基金會支持和推動，在計劃確定後一個星期的時間就已經進行了首宗置換手術，而在未足兩個月的時間內，就已經進行了60多宗手術。
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