LG退出智能手機市場 誰是最大受益者？
文章日期：2021年4月6日 10:53
韓國科技巨擘LG電子宣布7月31日起停止生產和出售手機，成為智能手機市場首個退出的大品牌。《路透》引述分析師指，LG電子退出虧損的手機業務，預計在利潤豐厚的北美智能手機市場，三星(Samsung)將會成為最大受益者。
研究公司Gartner和Counterpoint估計，LG目前在美國市場的份額約為10%，並且在一些與電訊公司合作將其手機作為合約機進行銷售的市場，LG的市場地位更強。
Gartner分析師Tuong Nguyen指，蘋果專攻較為高端的美國市場，故此或可能只取得一小部分LG份額，三星繼承大部分市場份額的機會相對較大。
至於其他市場方面，Counterpoint分析師Tarun Pathak認為，市場對LG旗艦機的反應平淡，LG大多在中階手機市場競爭，中國品牌與中階品牌將是LG退場的主要受益者。在LG的主要市場美國，三星、摩托羅拉（Motorola）、HMD，較小程度上則有中興（0763）、阿爾卡特（Alcatel）料將受益；另外，小米（1810）與摩托羅拉在拉美市場，以及三星在韓國市場都將受益。
去年LG全球市場份額縮減至2%，相比於在2013年僅次於三星電子和蘋果的全盛時期，業務已經大為萎縮。
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