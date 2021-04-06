研究公司Gartner和Counterpoint估計，LG目前在美國市場的份額約為10%，並且在一些與電訊公司合作將其手機作為合約機進行銷售的市場，LG的市場地位更強。

Gartner分析師Tuong Nguyen指，蘋果專攻較為高端的美國市場，故此或可能只取得一小部分LG份額，三星繼承大部分市場份額的機會相對較大。

至於其他市場方面，Counterpoint分析師Tarun Pathak認為，市場對LG旗艦機的反應平淡，LG大多在中階手機市場競爭，中國品牌與中階品牌將是LG退場的主要受益者。在LG的主要市場美國，三星、摩托羅拉（Motorola）、HMD，較小程度上則有中興（0763）、阿爾卡特（Alcatel）料將受益；另外，小米（1810）與摩托羅拉在拉美市場，以及三星在韓國市場都將受益。

去年LG全球市場份額縮減至2%，相比於在2013年僅次於三星電子和蘋果的全盛時期，業務已經大為萎縮。

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