知情人士指，瑞信以大宗交易的方式出售 ViacomCBS、唯品會和Farfetch相關的股票。這些股票目前的交易價格遠低於Archegos爆倉前的水平。

另外，受Archegos事件影響，瑞信據報將作出人事變動，投資銀行業務負責人Brian Chin料將離職，最快周二公布。另《彭博》報道，根據該行員工備忘錄中，證券銷售和交易部門負責人Paul Galietto也將卸任且立即生效，但將留任至4月以協助過渡。

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此前，野村及瑞信等大行先後宣布因一名客戶的交易而蒙受損失，但沒有直說是哪位客戶。據外電報道，該名客戶正是Archegos。摩根大通發表報告中指，鑑於Archegos的規模，各銀行可能會蒙受50億至100億美元的總損失。

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