3月財新中國綜合PMI錄得53.1，較上月上升1.4個百分點，顯示中國整體生產經營活動穩健增長。

服務業供給、需求連續11個月保持擴張，擴張速度較此前兩個月大幅反彈。隨著秋冬季局部疫情基本結束，服務業景氣度迅速恢復，供求同步上升。調查樣本企業普遍表示，疫後市況的進一步復蘇，提振了新項目與顧客數量。

相比旺盛的內需，外需仍有待改善，3月服務業新出口訂單指數連續第二個月位於收縮區間，但收縮幅度有限。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情以後的經濟復蘇仍在持續，3月製造業和服務業供求均位於擴張區間，但受秋冬局部疫情結束影響，兩者邊際改善速度有所分化：製造業恢復速度連續第四個月下降，服務業則強勁反彈。受此影響，服務業就業當月大幅改善，製造業就業市場則明顯承壓。通脹仍是未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格指數已連升數月，通脹壓力不斷凸顯，制約未來政策的騰挪空間，不利於後疫情時期經濟的持續恢復。

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