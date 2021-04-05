該集團預期，智能手機將於今年7月尾全面結束。在此前，因應LG的手機部門過去5年持續出現虧損，在1月初已有傳言LG擬結束智能手機業務營運，但是為該集團否認。

該集團的聲明指，在結束手機業務的過程中，會與供應商及商業伙伴合作，並且借助曾經發展移動產品的經驗，開發6G等與移動相關的技術，幫助強化其他業務領域的競爭力。過往LG於20年的移動營運業務核心技術將會保留，相關技術將予以保留及應用到將來的產品上。

資料顯示，LG早於2005年，涉足手機上拍攝功能模組的開發，並在之後打開智能手機市場，發展至今，更進據成為在美國的銷售三甲之列，市場佔有率約10%，排名次於蘋果及三星。若按全球市場佔有率去比較，根據Counterpoint的數據顯示，到去年第四季止，LG連全球七大也不入，排名第二的三星及小米（1810），則分佔16%及11%市場。全球排名第七的內地手機公司Realme（真我），全球市場佔有率則達4%。

外電報道指，LG近年面對來自內地對手的競爭，儘管曾經表示擬爭取於2021年將智能手機業務扭虧，並且否認結束營運，而是可能會出售、退出或縮減業務規模，但最終難逃結束的命運。其後更有報道於今年3月份傳出，LG擬為智能手機業務尋求買家，但有關談判已經終止。LG曾經推出新產品具備旋轉雙屏幕的LG Wing，但是該等新特色無期其業務扭轉劣勢。