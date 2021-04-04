任志剛表示，相信美國不太可能禁止香港使用美元。他表示，現時美國就「港區國安法」進行的對港制裁，只是令制裁名單上的個人「係慘嘅」，例如特首林鄭月娥。但他相信，美國不會將制裁對象擴大到港府。此外，他又表示，因為美國為全球最大負債國，而於持有美國國債的外國政府中，中國政府為最大債權人，因此相信美國不可能對中國採用資金限制、外匯管制及債務違約等金融武器。

任志剛於離任金管局後，曾多次就聯席匯率發表不同看法。他曾於2012年、2018年先後提出應檢視聯繫匯率制度，并建議考慮港元改掛鈎人民幣。他年間亦曾表示，認為港元與「一籃子貨幣」掛鈎同樣值得考慮。而去年接受本地傳媒訪問時，他又表示，聯繫匯率行之有效，對香港整體利益有好處。