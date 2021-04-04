許正宇表示，現今社交媒體盛行，「起底」資料傳播更快。他指出，財庫局不能容許個人資料被「武器化」，用作傷害他人。他又強調，未來在查冊上，「沒有人可有特權」。早前特首林鄭月娥曾回應傳媒查冊權利時便曾表示，「看不到為何記者要有特權」。

許正宇表示，所建議的香港查冊新例，將與其他普通法司法管轄區做法相若。他指出，英國、澳洲等地的公眾登記冊上都未載列個人身分識別號碼。而董事住址方面，在英國，董事可選擇將通訊地址載入公眾紀錄，個人住址備存於另一紀錄之內，只限公共主管當局等機構取覽。

許正宇強調，查冊新例亦將引入「指明人士」，包括公司小股東、需進行客戶盡職審查的金融機構及專業團體，以及勞資糾紛中需討薪的僱員。上述三類人士將可通過不同申請機制，獲得董事的完整受保護資料。以專業人士為例，其要獲得完整資料，便要獲得有關人士授權。而討薪僱員，則要通過尋求法院頒令，才可獲得完整資料。

許正宇指出，在新例下，傳媒可通過「第七項」取閱收緊後的查冊資料。換言之，傳媒與其他查冊人士可獲取董事的通訊地址、部分身分證號碼，代替現時的個人地址、完整身分證號碼。許正宇表示，相信修改後資料仍足以令查冊人士辨認董事的身分。惟他未有指出是否有機制可供傳媒、其他查冊人士申請完整資料。