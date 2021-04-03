期內，Tesla合共生產約18.0338萬輛汽車，全數為Model 3/Y，並無生產Model S/X。據知，Tesla目前僅於美國加州廠製造Model S及Model X；而Model 3及Model Y則同時在加州及上海廠製造。

Tesla首席財務官Zachary Kirkhorn今年1月曾警告，因應過渡汽車改版，加上全球晶片短缺以及港口延誤造成壓力，首季產量將偏低。市場早前預期，Tesla上季交付低至16萬輛。

Wedbush Securities分析師Dan Ives形容，Tesla今年首季表現是大規模的全壘打（a massive home run in the eyes of the bulls），尤其中國及歐洲市場季內表現較強勁，相信有助Tesla全年交車超過85萬輛。因應復活節長假期，美股昨天休市，Tesla上個交易日（1日）收跌0.9%，報661.75美元。