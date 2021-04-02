金融業每隔三五七年，總會出現一兩宗大型爆煲或投資失誤事件，牽涉到三五七間投行或基金，虧損最少三五七億美金，起碼要等三五七個星期，才令市場逐步恢復元氣。今次爆煲的，是韓國佬「標叔」旗下的對沖基金，因中概股急跌而直接受累。野村及瑞信是首兩間衝出來認「瀨嘢」的投行，但他們也只承認是一名美國客戶違約，並沒有直接披露基金名稱。「家醜不外揚」是投行處理危機的慣性，相信中招投行肯定不止這兩間。或許要等這些金融機構公布季績，才能知道有誰也不幸踩中地雷。

劇本還是舊劇本：對沖基金不斷以槓桿形式持股或部署衍生工具，投行充當「放數者」及其衍生產品的交易對手。怎料市況突然逆轉，持倉內有好幾隻股票同時急跌，由於虧損幅度已大過存放在投行內的保證金，投行Call Loan，基金無錢還，投行被逼斬倉，大量沽盤湧現，買盤承接不足，結果股價跌得更急，「人踩人」再拖累更多隻基金有涵蓋的股份同時暴跌，變成了循環，或者更精確一點，是輪迴。劇情似曾相識，但總是不斷重演。

有媒體將此次事件描述為「雷曼翻版」，雖然事件嚴重，但仍過份誇張。以現時已公布的初步金額來看，野村說要追討20億美金的損失，兩個B，說多不多，當然說少也不少，但以一間國際投行的胃納來說，尚算蝕得起。三菱日聯說輸了3億美元，300球美金，或許以她的規模來說，可能比野村更傷。瑞信則只言及會構成重大不利影響，未有公布具體金額，FT說可能規模達30至40億美元，是野村損失的幾乎兩倍。4個B當然是輸大錢，但亦算是可承受的範圍內。當年盛傳雷曼爆煲時，負債規模達6,000億美元，對比起來，顯然仍相距甚遠。

時光倒流10多年，若果這事件發生在金融海嘯前，或許掀起的波浪更甚，畢竟「去槓桿化」是自金融海嘯後不少投行的主旋律。坊間盛傳韓國佬基金的槓桿約5倍，簡單換算，起碼也放低了兩成本金，對比海嘯前動輒逾10倍的槓桿，已算相對克制。Call Loan失敗，於是在短時間內迅速斬倉，走得快好世界，Goldman醒目地領先同行先行沽貨，據聞也是輸得較少的一間關連投行；而且上周五高盛執行的巨額中概股沽盤，隨時不是自身坐盤，而是替其他斬倉者沽貨。走得快兼且賺埋Fee，連消帶打地成功化險為夷，負責執行這一連串行動的Goldman 精英，也實在值得一讚。

這麼遠那麼近，韓國佬在美股戰場出事，與本港投行其他沒多大關係，畢竟借錢的不會是香港分部，承接衍生工具以至沽貨斬倉的，相信亦非香港本「簿」；不過有福不同享，有難卻肯定同當，當公司意外錄得大額虧損，就算股市今年多暢旺，各業務多交到數，明年今日，還預期會有令人滿意的花紅嗎？「舊年年初輸大錢」，將會是明年涉事投行管理層派B時的指定對白。更慘無人道的，是不少投行員工近年派B的現金比例越來越少，轉為更多具禁售期的公司股票。斬倉事件發生後，野村及瑞信股價均跌一成以上，亦即等同令員工花紅即時少了一截。這何嘗不是一場對荷包的修煉？

「出得嚟行，預咗要還」，別以為不是相關投行，就可以隔岸觀火食花生，問題是管理層一日不公布，只要任職的投行有與美股相關的業務，你也不知道本行有否中招；而且即使今次逃得過，難保下次也一樣好彩。別忘記穩健如中國銀行（3988），去年也爆出一單「原油寶」巨虧，類似的輸大錢、出現魔鬼交易員等的黑天鵝事件，每隔一段時間就會出現，只要仍身處行業內，總有機會要「還」。

不少投行同事或行家覺得心有不甘的，反而是每當其他地域的業務出現狀況，總會牽涉到不相關地域的花紅資金池 （Bonus Pool）；但當這些地域賺大錢時，卻不見得其他地域可「分多啲」。先預想最差，若結果不及預期般差，心態上或許會好過些，這是某行家在7、8年前教導的期望管理術，當時他任職的美資投行，剛被奧巴馬政府頒下一張歷史上最大金額的罰單，結果該行當年的花紅，據聞是達到「沒有最差，只有更差」的地步。這何嘗不是一場心理調整的修煉？

心有不甘Round 2，是所謂的提高風險管理，原來也和「一國兩制」一樣，可以各自表述。投行在過去十年的防範風險意識提高，是不爭事實，但原來只要單一客戶出現問題，也可蠶食整間投行一個季度的盈利，「不要將風險過度集中」這規條，寫出來和落實起來，表述方面真的大不相同。近幾年與行家們聚會，傾談起日常生意往來，「Compliance規管過嚴」是經常出現的責難，明白合規部門的職責是要把關，但有時也確實不需要在夾萬外再加多三把鎖六道閘。然而放諸於海外總部分部，Compliance規管的鬆緊程度卻似乎與亞太區大相逕庭，同一套風險準則，在生意當前變成了另一種表述。往日Front Office與Compliance的寸土必爭，早已是一種修煉；但必須有更好的涵養，才能在面對不平等對待時更沉得住氣。

對，以上這些悲歌，全是作為投行員工在面對逆境時的「有病呻吟」，各行業自有各行業的苦，或許只有行內人才明白箇中辛酸。股民在爆煲事件發生後所關注的，或許只有那些被斬倉的股份，是否值得「撈底」入貨。

羅仕揚