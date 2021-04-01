以業務劃分，大眾市場內的大廳賭桌按押籌碼在今年首季在2月20日停業前，已達374.1萬美元，回復至去年同期的99.4%水平；電子博彩機投入金額則回復到去年同期的98.5%水平，達到544.1萬美元。至於貴賓博彩業務方面，轉碼達5660.4萬美元，回復到去年同期的53.1%水平。若和去年下半年相比，大眾市場分部的日均營業額錄得持續正面增長，大廳賭桌的按押籌碼及電子博彩機的日均投入額分別錄得5.2%及3.6%增長。

首季的博彩業務總收入達1.27億美元，按年減少65.48%，當中分別有2972.4萬美元的收入來自大眾賭桌業務、1710.4萬美元來自電子博彩機，餘額則來自貴賓業務。整體的博彩業務淨收入亦有7260.4萬美元，按年減少56.69%。

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