金界首季大廳賭枱生意大致回復去年同期水平
文章日期：2021年4月1日 19:12
金界控股（3918）公布今年首季數據顯示，於今年2月20日新型肺炎疫情出現社區傳播前，受惠於龐大的外籍社區群體及部分來自包括中、台、韓的東亞地區旅客光顧NagaWorld的娛樂消閒活動，相去年首季，大廳賭桌的平均每日按押籌碼及電子博彩機的日均投入額，大抵回復到去年同期的水平，反而貴賓博彩只回復到去年同期一半生意左右。
以業務劃分，大眾市場內的大廳賭桌按押籌碼在今年首季在2月20日停業前，已達374.1萬美元，回復至去年同期的99.4%水平；電子博彩機投入金額則回復到去年同期的98.5%水平，達到544.1萬美元。至於貴賓博彩業務方面，轉碼達5660.4萬美元，回復到去年同期的53.1%水平。若和去年下半年相比，大眾市場分部的日均營業額錄得持續正面增長，大廳賭桌的按押籌碼及電子博彩機的日均投入額分別錄得5.2%及3.6%增長。
首季的博彩業務總收入達1.27億美元，按年減少65.48%，當中分別有2972.4萬美元的收入來自大眾賭桌業務、1710.4萬美元來自電子博彩機，餘額則來自貴賓業務。整體的博彩業務淨收入亦有7260.4萬美元，按年減少56.69%。
其他報道
碧桂園3月權益合約銷售升12% 富力首3個月銷售收入升68%
碧桂園3月權益合約銷售升12% 富力首3個月銷售收入升68%