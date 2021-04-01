非固定收入人士是指自僱人士或以佣金計算薪金的人士，主要是地產或保險代理、零售業銷售員等，疫情前銀行對於這類人士的審查，是以其近2年的平均入息計算。但疫情期間改為近6個月平均入息，且要打八折。據了解匯豐最新取消打八折的做法，但計算入息維持6個月平均數。

中原按揭董事總經理王美鳳回應指，樓價及樓市交投在去年疫情期間仍一直靠穩，銀行樓按取態於今年初已轉趨積極，逐步在審批上調整至往常做法，大型銀行放寬審批計法，對市場屬於正面好消息，加強準買家之入市信心。而對於少部份未完全恢復往常審批之銀行，將具有參考指標，並將跟隨大行做法而取消打折扣計算。

經絡按揭首席副總裁曹德明表示，去年疫情打擊本港經濟，銀行風險胃納轉變，以及按揭業務資金成本高企的情況下，加強風險管理，並於按揭批核上的準則轉趨審慎。而近期樓巿氣氛轉趨暢旺，疫情亦逐漸緩和，加上疫苗陸續安排接種，限聚令進一步放寬，料最壞情況已經過去。相信銀行預期風險可控，並對後市保持正面態度，因此開始逐步放寬按揭批核的準則。曹續指，龍頭銀行放寬按揭措施具指標性，料其他銀行或將跟隨，對樓市有支持的作用。

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