眾安銀行零售銀行聯席主管冼迪雲表示，去年11 月和今年1月稅季優惠，截至今年3月25日，該行的貸款額按月平均增長128%，人均貸款額為24萬。他認為以一口價實際年利率為特色的貸款產品獲得了用戶的青睞，並已成為了一股貸款的新趨勢。

貸款產品設有七天冷靜期，期內用戶清還款項可獲豁免提早還款手續費。此外，如貸款額為20 萬元以下，或貸款20萬元或以上而且還款期為36至60個月，相對應的貸款實際年利率為3.73%至33.93%。最終批核結果以經銀行綜合審批結果和用戶最終選擇提取的貸款金額與還款期決定。

眾安銀行去年開業，收入為6620萬元人民幣（約7828萬港元），全年虧損3.01億元人民幣（約3.56億港元）。眾安在上月亦下調活期存款利率，20萬元至50萬元活期息由1厘減至0.01厘，