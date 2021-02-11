港股4月開局大漲560點 創兩周高位 騰訊飈7%
文章日期：2021年4月1日 16:16
踏入第二季，港股開局向好，午後升幅擴大，以日中最高位收市，收市升560點或1.97%，報28938點，創兩周高位，成交金額1782億元，較上日增加8.67%；國指升245點或2.24%，報11217點。恒生科技指數強勢，收報8569點，升4.71%。
新科技股有支持，ATMXJ午後勁升，騰訊（0700）升7.21%，收報654元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，推高大市196點；其次是美團（3690），收報325.8元，升9.26%，貢獻恒指131點，亦為表現最好的藍籌。京東（9618）收報336.2元，升4.41%；阿里巴巴（9988）收報225.6元，升2.55%；小米（1810）收報26.45元，升2.72%。
藍籌中龍湖（0960）跑輸大市，逆市跌2.04%，收報50.45元。傳中國研設新板吸中概股，港交所（0388）升2.45%，收報468.6元。
澳門公布博彩業3月毛收入按年增近58%。濠賭股向上，金沙中國（1928）升0.77%，收報39.15元；銀娛（0027）升1.86%，收報71.3元；新濠國際發展（0200）收報16.02元，升1.14%；澳博控股（0880）收報10.4元，升2.36%。
汽車股強勢，吉利（0175）收報20.55元，升3.89%；比亞迪（1211）收報177.5元，升7.64%；長城汽車（2333）收報23.85元，升10.67%；北京汽車（1958）收報2.55元，升2.41%。
心動（2400）發可換股債券及配股，集資約33億，嗶哩嗶哩（9626）及淘寶入股，心動收報57.5元，升22.3%。
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