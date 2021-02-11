踏入第二季，港股開局向好，午後升幅擴大，以日中最高位收市，收市升560點或1.97%，報28938點，創兩周高位，成交金額1782億元，較上日增加8.67%；國指升245點或2.24%，報11217點。恒生科技指數強勢，收報8569點，升4.71%。