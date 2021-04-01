恒隆推獎賞計劃及手機app供顧客儲分換獎品
文章日期：2021年4月1日 15:33
恒隆地產（0101）宣布，最新推出「hello恒隆商場獎賞計劃」及手機應用程式，顧客可獲取旗下商場及中環商廈的最新優惠資訊及推廣活動。恒隆地產董事—顧客業務涂家輝說，集團藉此計劃優化商場的數碼化管理，以了解顧客的消費習慣及喜好，從而優化顧客體驗。未來數月亦會不斷強化手機應用程式的功能，包括引入泊車及活動預約等。
另恒隆表示，為吸引顧客登記成為hello會員，於推廣期內成功登記為新會員，可以得到25元指定商戶電子現金券、500分hello積分（須於應用程式內首次上載任何商戶電子消費滿50元或以上之發票）、以優惠價憑積分兌換指定商戶電子現金券等。
恒隆指，hello會員即日至6月30日的周末及公衆假期，每消費滿1000元就可以得到1.5倍hello積分。在2021年4月至6月期間，恒隆將會與多家商戶聯合推出多個專屬體驗供會員以積分兌換，其中包括香港大富翁夢想世界TM與大富翁先生個人遊連四位入場券、Vivienne Westwood 個人造型服務連下午茶套餐、牛大人私人訂座服務及Grand Kornhill Cinema 康怡戲院私人派對等。
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