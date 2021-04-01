另恒隆表示，為吸引顧客登記成為hello會員，於推廣期內成功登記為新會員，可以得到25元指定商戶電子現金券、500分hello積分（須於應用程式內首次上載任何商戶電子消費滿50元或以上之發票）、以優惠價憑積分兌換指定商戶電子現金券等。

恒隆指，hello會員即日至6月30日的周末及公衆假期，每消費滿1000元就可以得到1.5倍hello積分。在2021年4月至6月期間，恒隆將會與多家商戶聯合推出多個專屬體驗供會員以積分兌換，其中包括香港大富翁夢想世界TM與大富翁先生個人遊連四位入場券、Vivienne Westwood 個人造型服務連下午茶套餐、牛大人私人訂座服務及Grand Kornhill Cinema 康怡戲院私人派對等。

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