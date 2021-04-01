中旅再表示，集團於投資方面會保持以往的戰略方案。管理層形容，目前處於高風險時期，不會冒險進行大量的投資。香港業務方面，集團表示，目前將減低營運成本，保持現有的業務。

對於疫情下如何達到業績的增長，集團表示，旅遊景區業務表現良好，如綜合旅遊渡假區的開發，由於可售物業務的釋放，令景區業務開始出現盈利，預計盈利增長會持續。中旅期內旅遊景區及相關業務收入達12.85億元，按年跌35%。集團又稱會，密切關注疫情的防控和市場的需求情況。集團又指，今年年初產品的銷售帶動期內收入，如沙坡頭景區的星星酒店B區帳篷木屋入住率和平均房價均高於預期，更成為網紅產品。

去年7月港區國法實施後，國安公署一直以香港中旅集團旗下位於銅鑼灣維景酒店作為臨時基地，上月據報國安公署將會遷出，蔣洪表示，有關的租賃屬於正常市場行為，在疫情經營困難時有利集團的業績。他表示，酒店的後續租賃安排，完全會按照商業原則對接，是否再租用需取決於國安公署的決定。財務總監陳皓更表示，將銅鑼灣維景酒店租借給國安公署，以及將九龍維景酒店租予政府作指定檢疫酒店，有助集團保持穩定收入和現金流，並支持其他酒店營運，惟未透露兩間酒店出租為其帶來的收入數字。

記者：陳麗歡

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