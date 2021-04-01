港視5年獎勵王維基市值5.4億元股份 惟收取股份係有條件！
文章日期：2021年4月1日 13:09
HKTVmall母企香港電視（1137）今日公布，採納股份獎勵計劃，當中包括向主要股東、副主席兼行政總裁王維基有條件分五個財年（2021-25財年）授出合共最多4579.9萬股港視獎勵股份，按港視昨日收市價11.8元計，該批股份價值5.4億元，若按早市收市11.36元計，市值仍達5.2億元。
此外，上述計劃授出的最多4579.9萬股港視獎勵股份，佔已發行股本總量最多約5%，及擴大後股本的4.8%，每批最多916萬股。集團指，該計劃屬集團激勵計劃之一部分，董事會認為，向王維基授出關連獎勵股份能夠就集團過往業務表現回報王維基，亦激勵王維基以達致提高公司價值及透過增加股份直接擁有權將其與股東之利益進一步掛鈎之目標。
集團又指出，由於根據歸屬關連獎勵股份的增長表現條件，王維基如須全數歸屬關連獎勵股份，則股價須於各相關計量期達到超過目標價約24%，即股價之總年度增長率不少於36%（假設預期增長率為每年10% ）。因此，獎勵及關連獎勵股份之經濟利益取決於股價升幅，故王維基只有在所有股東同時受惠於股價上升之情況下方會獲益。此外，由於授出關連獎勵股份將於五年期內歸屬，王維基與股東之利益於一段期間內進一步掛鈎，藉以提高公司價值及股價。
集團指，整體而言，公眾股東股權將於五年期內由約55.6%攤薄至約53%。但假設在王維基獲配發關連獎勵股份最高數目之情況下，公眾股東理論上將能夠於約五年期內按攤薄僅2.6%之「成本」，獲得股價至少累計升值4.7倍之回報。
記者：方楚茵
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