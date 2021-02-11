美元比例從去年第三季度的60.5%下滑至第四季度的59%，連續三個季度下滑。不過，在全球央行持有的外匯儲備中，美元仍佔最大份額。數據顯示，2001年美元在外匯儲備中的占比最高，達近73%。

美元匯率於去年第四季下跌4%，為2017年6月以來最差表現。美匯於今年首季略有回升，漲幅約為3.5%，為2018年6月以來最佳表現。

與此同時，歐元的比重在去年第四季升至21.2%，為2014年以來最高水平，第三季為20.5%。歐元在外匯儲備中的比例在2009年創出28%的最高水平。

IMF數據還顯示，全球外匯儲備第四季升至破紀錄的12.7萬億美元，高過第三季修正後的12.246萬億美元。美元儲備總額為7萬億美元，第三季為6.939萬億美元。

日圓於去年第四季在外匯儲備中的比例也增至6.03%，連續三季上升。

同期人民幣比例增至2.25%，連升四季。國際貨幣基金組織從2017年開始追蹤人民幣在全球外匯儲備中的比重。

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